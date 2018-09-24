رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على فروسينوني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز مضيفه فروسينوني بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب ماتوزا في إطار مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي.

أصحاب الأرض دخلوا المباراة وهم في حاجة لتحقيق فوزهم الأول في الكالتشيو هذ الموسم بعد تلقيهم لثلاث هزائم وتعادل وحيد في أول أربع جولات من البطولة، بينما دخل يوفنتوس المباراة وهو متربع على الصدارة بتحقيقه العلامة الكاملة بانتصاره في أول 4 جولات.

وسيطر يوفنتوس على مجريات اللقاء خلال الدقائق التسعين ، حيث كان المد الهجومي ينطلق نحو نصف واحد من الملعب وتحديداً منطقة دفاع فروسينوني ، لكن الضيوف فشلوا في تسجيل هدف الفوز في أول 80 دقيقة، حتى سجل كريستيانو رونالدو هدفه الوحيد في المباراة وثالث أهدافه في الدوري الإيطالي في الدقيقة 81 من تسديدة قوية سكنت شباك فروسينوني ، قبل أن يضيف بيرنارديسكي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيد نقاطه إلى 15 نقطة ليحافظ بها على صدارة جدول ترتيب البطولة، بينما تجمد رصيد فروسينوني عند نقطة وحيدة بعد تلقيه الهزيمة الرابعة هذا الموسم ليحتل المركز التاسع عشر في جدول ترتيب المسابقة.

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