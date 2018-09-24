برشلونة يسقط في فخ التعادل مع جيرونا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام ضيفه فريق جيرونا بهدفين لكل فريق، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب كامب نو في إطار مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الهدف الأول في الدقيقة 19 من زمن المباراة من صناعة أرتورو فيدال، علما بأن أسطورة البلوغرانا، سجل رقما قياسيا جديدا باعتباره أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة في تاريخ الليغا بعدما رفع رصيده إلى 423 مباراة بفارق مباراة واحدة عن البرازيلي داني ألفيس مدافع البارسا السابق وباريس سان جيرمان بـ422 مباراة.

ونجح ستواني في تسجيل هدف التعادل لصالح جيرونا في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، ثم أضاف الثاني لفريقه في الدقيقة 51 من زمن المباراة، ثم أدرك جيرارد بيكيه التعادل للبلوغرانا في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

وتعرض الوافد الجديد لصفوف برشلونة، لينغليت للطرد المباشر في الدقيقة 35 من زمن المباراة بعد تدخله القوي على لاعب جيرونا حيث استعان الحكم بتقنية الفيديو لمنح اللاعب البطاقة الحمراء.

وبهذه النتيجة يتساوى رصيد برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد في النقاط ليشاركه صدارة جدول الترتيب، مع تفوق النادي الكتالوني في فارق الأهداف، بينما جاء جيرونا في المركز السادس برصيد 8 نقاط.

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