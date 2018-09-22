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عودة بالوتيلي إلى الملاعب بعد إنقاص وزنه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت تقارير صحفية إيطالية عن عودة اللاعب ماريو بالوتيلي إلى تشكيلة فريقه نيس الفرنسي, في مواجهة مونبلييه ضمن مباريات الدوري الفرنسي حيث غاب بالوتيلي عن مباراة ناديه أمام رين بسبب معاناته من زيادة الوزن بشكل غير لائق,  لم يسمح له بالمشاركة.

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 كما أفاد موقع فوتبول ​إيطاليا​ بأن ​باتريك فييرا​ مدرب نيس الحالي استدعى المهاجم الدولي الايطالي سعياً للفوز الثالث على التوالي في نهاية الاسبوع، بالوتيلي الذي كان قاب قوسين من الانتقال الى مرسيليا في الانتقالات الصيفية فضل البقاء مع نيس ولعب حتى الان 76 دقيقة في الليغ 1 و60 دقيقة مع المنتخب الايطالي. 

مصدر الصورة: Getty- NurPhoto

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