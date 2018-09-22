تصريح مهين بحق رونالدو من قبل بيريز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عبر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني عن سعادته ببيع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو بـ 100 مليون دولار،

إذ قال بأنه لم يحصل على عرض أفضل من ذلك من أي فريق للظفر بخدمات البرتغالي البالغ من العمر 33 عاما, كما أعلن بيريز عن عقده لمؤتمر صحفي يوم الأحد, يخصص جزءاً كبيراً منه للحديث عن انتقال رونالدو المفاجأ إلى يوفنتوس.

واعتبر الكثيرون أن تصريح بيريز حول صفقة بيع رونالدو "مهين" بحق أفضل لاعب في العالم 5 مرات، وثاني أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد بعد ألفريدو دي ستيفانو باعتراف بيريز نفسه.

وأمضى "الدون" تسعة أعوام في ريال مدريد، وساهم بشكل كبير في حصول الفريق الملكي على لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات منها 3 متتالية تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، الذي تنحى عن قيادة الفريق قبل رونالدو.

وانتقل النجم البرتغالي، إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية بصفقة قياسية للنادي بلغت 100 مليون دولار.

وقبل ما سيكشف عنه بيريز في المؤتمر الصحفي، تحدث رئيس النادي مع صحيفة "OK Diario" عن رحيل رونالدو، وقال إنه من طلب ترك النادي لأسباب شخصية.

ويعتقد على نطاق واسع أن سبب الخلاف بين رونالدو وبيريز "مادّي"، وينتظر المتابعون ما سيتحدث عنه رئ النادي الملكي في مؤتمره الصحفي يوم الأحد.

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