تشان يرفض حالة طرد رونالدو أمام فالنسيا

أخبار الآن | فالنسيا - إسبانيا (وكالات)

رفض اللاعب الألماني إمري في يوفنتوس إمري تشان حالة الطرد التي تعرض لها زميله البرتغالي كريستينو رونالدو , وقال إن زملاءه يلعبون كرة القدم وهم ليسوا نساء. ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن تشان قوله "هل هذه اللقطة تستحق البطاقة الحمراء؟.. سمعت أن الطرد كان بسبب شد الشعر , لكن اللاعبين يمارسون كرة القدم و هم ليسوا نساء.

وحصل رونالدو على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 29 من مباراة فريقه يوفنتوس مع مضيفه فالنسيا الإسباني، بعد إحتكاك مع مدافع الأخير الكولومبي جايسون مورييو، وغادر نجم ريال مدريد الإسباني السابق أرض ملعب "ميستايا" وهو يبكي.

وأضاف "إذا كنت ستمنح البطاقة الحمراء من أجل هذه اللقطة، فإن الطرد سيكون ممكنا في كل الحالات الأخرى .. حالة رونالدو لا تستحق الطرد بنسبة 100 في المئة". وتلقى رونالدو الحاصل 5 مرات على جائزة الكرة الذهبية، إعلان الطرد بمزيد من حركات الغضب وعدم الفهم لما حصل.

وتعد هذه البطاقة الحمراء الأولى للهداف التاريخي لدوري الأبطال (120 هدفا بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد القاري) في المسابقة، والـ11 في مسيرته. هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن لجنة الانضباط التابعة له حددت الخميس المقبل للبت في موقف كريستيانو رونالدو.

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