يوفنتوس يقهر فالنسيا في ليلة طرد رونالدو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي، فوزا غاليا على مضيفه فالنسيا الإسباني، بهدفين دون مقابل، في المباراة التى أقيمت بينهما، الأربعاء، على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي الفوز لفريق يوفنتوس ضد فالنسيا، النجم البوسني ميرالم بيانيتش عن طريق ركلتي جزاء في الدقيقتين 45 و51 من زمن المباراة.

وحصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، على البطاقة الحمراء المباشرة بعدما اعتدى على موريل مدافع "الخفافيش" بدون كرة في الدقيقة 30 من زمن المباراة ليدخل فى نوبة من البكاء.

ويأتى طرد رونالدو في المباراة الأولى التي يشارك فيها مع السيدة العجوز في دوري الأبطال عقب انتقاله إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ريال مدريد الإسباني.

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