بوغبا يقود مانشستر يونايتد للفوز على يونغ بويز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تغلب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على نظيره يونغ بويز السويسري بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد سويس وانكدورف في إطار الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية المان يونايتد بول بوغبا هدفين وأنتوني مارتيال هدف.

وشهدت بداية اللقاء سيطرة إنجليزية وشكل راشفورد نجم المان يونايتد خطورة حقيقية على الدفاعات السويسرية ونجح بول بوغبا في تسجيل هدف مانشستر يونايتد الأول في الدقيقة 35.

وكثف الفريق الإنجليزي من الضغط على الدفاعات السويسرية مستغلا نشوة احراز الهدف في محاولة من اللاعبين لتعزيز النتيجة وإضافة ثاني الأهداف.

ونجح بول بوجبا فى إضافة الهدف الثاني لفريق المان يونايتد بعد تسديده لركلة جزاء في مرمى الفريق السويسري وأضاف انتوني مارتيال ثالث أهداف المان يونايتد في الدقيقة 66.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأول، فيما توقف رصيد يونغ بويز عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير.



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