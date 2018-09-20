ريال مدريد يسحق روما بثلاثية نظيفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزًا كبيرًا على نظيره روما الإيطالي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

تقدم إيسكو لريال مدريد من ضربة حرة رائعة في الدقيقة 45، ثم أضاف جاريث بيل هدف المباراة الثاني في الدقيقة 58، وفي الوقت بدل الضائع أحرز البديل ماريانو دياز الهدف الثالث لفريقه بالتحديد في الدقيقة 91.

بتلك النتيجة يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، ويبقى فريق روما في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وفي إطار منافسات نفس المجموعة، تعادل فريق فيكتوريا بلزن التشيكي أمام نظيره سسكا موسكو الروسي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب دوسان أرينا بالتشيك.

أحرز ميكائيل كرمينسيتش لاعب فيكتوريا بلزن الهدف الأول في مرمى سسكا موسكو في الدقيقة 29، ثم أضاف الهدف الثانى ذات اللاعب بالدقيقة 41، بينما أحرز الهدف الأول لصالح سسكا موسكو اللاعب فيدور شالوف في الدقيقة 49، وأضاف التعادل اللاعب نيكولا فلاسيتش بالدقيقة 90 من عُمر المباراة.

اقرأ أيضا:

انترميلان يتغلب على توتنهام في دوري أبطال أوروبا