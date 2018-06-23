أعداد الجماهير التونسية تتجاوز نظيرتها البلجيكية بعشرة أضعاف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد موقع « dh » البلجيكي بأن أعداد جماهير المنتخب التونسي لكرة القدم تجاوزت أعداد أنصار منتخب بلجيكا بعشرة أضعاف وهي في حدود 15 ألف شخص، الموقع نفسه أشار إلى أن أكثر من نصف المشجعين قدموا مباشرة من تونس (8000 شخص)، فيما جاء بقية المناصرين من مختلف دول العالم وأهمها الدول الأوروبية وفي طليعتها فرنسا، الجمهور التونسي اختير في مباراة الجولة الماضية جمهور الجولة بالنظر إلى تشجيعه المتواصل للمنتخب والأجواء التي أحدثها في مختلف ساحات وشوارع روسيا .



وتأسف الاعلام البلجيكي على الحضور المحتشم لجماهير منتخب بلاده، منذ المباراة الافتتاحية ضد بنما حيث كانت أعداد الجماهير البنمية 4000 مقابل 1000 فقط من البلجيكيين الذين ميزتهم الإنفاق السخي إذ يصرف السائح البلجيكي في 4 أيام أكثر من 1000 أورو وفق موقع « RTL »



في المقابل أوضح ذات المصدر بأن زملاء إدن هازارد اعتادوا اللعب تحت الضغط وأن عدد الجماهير التونسية الكبيرة لن يكون عائق أمام تحقيق الفوز.



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