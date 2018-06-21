إيران بدون أحذية رياضية في كأس العالم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة



رفضت شركة الأحذية الرياضية "نايكي" توفير الأحذية للاعبين ضمن صفوف المنتخب الايراني لكرة القدم بسبب قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي حذر الشركات الامريكية من التعامل مع أي جهة ايرانية بعد انسحابه من الاتفاق النووى.

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هذه الازمة أثارت الكثير من الانتقادات لكون الشركة أصدرت هذا القرار قبل أسبوع من انطلاق المونديال مما أثار دهشة واستغراب مدرب المنتخب الايراني كارلوس كيروش الذى وضع اللوم على السياسة التي أيضا حرمت المنتخب من اقامة لقاءات ودية بعد أن رفض منتخب اليونان وكوسوفو اقامة لقاءات استعدادية تجمعهما مع المنتخب الايراني، وفق ما ورد في usa today.

وبالرغم من ذلك فقد فاز المنتخب الإيراني في أولى لقاءاته امام المنتخب المغربي وخسر بصعوبة أمام المنتخب الاسباني في الجولة الثانية ومازال يمتلك الامل للصعود الى الدور الثاني عند ملاقاة المنتخب البرتغالي في الجولة الختامية.

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