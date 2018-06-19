وسامة مدرب المنتخب المغربي تسرق الأنظار في كأس العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



خطف مدرّب المنتخب الوطني المغربي هيرفيه رونار، البالغ من العمر 49 عاماً، الأنظار خلال المباراة التي خسرها المنتخب المغربي أمام نظيره الإيراني بنتيجة 1- 0 يوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم لعام 2018.

وقد قام مشجعو كرة القدم بمقارنة رينارد بشخصية جايمي لانيستر في مسلسل صراع العروش، بالممثل ماثيو ماكونهي وأمير ديزني. وقد انهالت التغريدات على تويتر المشيدة بوسامة رونار، وفق ما ورد في موقع الدايلي ميل.

وتجدر الإشارة الى أن المدرّب الفرنسي هو الأعلى أجراً في افريقيا بعد فوزه ببطولتين.

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