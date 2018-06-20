داعش: استعدوا لموسم الاصطياد.. وميسي الهدف القادم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن تنظيم داعش الارهابي عن هجمات قادمة خلال المونديال بنشر لافتات ومنشورات تصور إعدام اللاعب الأرجنتيني ليونيول ميسي على أرض الملعب.

حيث أظهرت الصورة ميسي مرتديا بزة برتقالية، منحنيا أمام أحد مليشيات داعش على أرض الملعب قبل إعدامه.

ولم تقتصر بروباغاندا داعش على هذه الصورة فقط، بل نشر التنظيم الارهابي صورا أخرى تؤكد تركيز التنظيم الآن على مونديال 2018 وإرهاب المشجعين واللاعبين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها التنظيم الإرهابي لاعبي كرة القدم، إذ نشر التنظيم صورة من قبل لشخصين يقومان بذبح ميسي ورونالدو على أرض الملعب.

مصدر الصورة: Daily Mail

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