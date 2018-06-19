"لعنة" الدقائق الأخيرة تعصف بآمال المنتخبات العربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

الخبر الابرز وهو ما اطلق عليه عشاق الدائرة المستديرة بلعنة الدقائق الاخيرة تلك التي عصفت بآمال المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2018 المقام حاليًا بروسيا.



البداية كانت مع مصر، إذ خسر منتخب مصر بهدف نظيف من كرة ثابتة أمام أوروجواي في الدقيقة 89 ضمن منافسات المجموعة الأولى بالمونديال.



وسقط منتخب المغرب أمام إيران بهدف أحرزه عزيز بوهدوز في مرماه بالخطأ من ركلة ركنية في الدقيقة 95 من عمر المباراة .



وواصل منتخب تونس مسلسل السقوط العربي في اللحظات القاتلة باستقبال هدف ثان من ركلة ركنية في الدقيقة 90 أمام إنجلترا .



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