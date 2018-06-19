تسريحة شعر نيمار في كأس العالم حديث رواد الانترنت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



خلال مباريات كاس العالم في روسيا، حظيت تسريحة شعر لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار باهتمام كبير من قبل روّاد الإنترنت، الذين اعتبروا أنّ شعره شكّل سبب نجوميته في المباراة التي خاضها ضد سويسرا.

وسخر البعض على وسائل التواصل الإجتماعي من تسريحة شعر اللاعب خلال مباريات كأس العالم، متجاهلين اللعب الفعلي على أرض الملعب في روسيا.





وأخذ البعض بمقارنة تسريحته بالمعكرونة الذهبية. ويشتهر نيمار، البالغ من العمر 26 عاماً، بتعدد تسريحات شعره على مر الزمن.

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