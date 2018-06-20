اسبانيا تتفوق بهدف يتيم على إيران في مونديال 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأ الشوط الثاني من عمر المباراة التي يتنافس فيها المنتخب الإسباني والمنتخب الإيراني للظفر بنقاط ثلاثة، وأحرزت اسبانيا الهدف الأول من قبل دييغو كوستا، في الدقيقة الرابعة والخمسين.

هذا ويعاني المنتخب الإيراني من خسارت مدافعه روزبيه جشمي الذي تعرض لإصابة أنهت مشاركته في مونديال 2018.

وتأتي مباراة إيران مع إسبانيا ضمن الجولة الثانية في مدينة كازان الروسية على أن تخوض مباراتها الأخيرة في الدور الأول ضد البرتغال في الـ25 من حزيران/يونيو الجاري.

وأوضح الإتحاد الإيراني لكرة القدم في بيان أن مدافع نادي إستقلال طهران البالغ 24 عاما تعرض لإصابة عضلية خلال تمارين المنتخب من دون أن يحدد طبيعتها , لكنه أضاف "بعد الفحوص الطبية ... يبدو أن اللاعب لن يكون قادراً على مرافقة المنتخب الإيراني في المباريات المقبلة في كأس العالم"، إلا أنه سيبقى برفقة المنتخب خلال مونديال روسيا 2018.

ويعتبر روزبيه جشمي أحد اللاعبين المفضلين للبرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني , كما كان أحد أبرز اللاعبين في المباراة التي فازت بها إيران على منتخب المغرب في الجولة الأولى من دور المجموعات.