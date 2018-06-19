قناة ألمانية تتهم لاعبي روسيا بتعاطي المنشطات

أخبار الآن | موسكو - روسيا (قناة "إيه أر دي" الألمانية)



كشفت قناة ألمانية عن مفاجأة مدوية بخصوص المنتخب الروسي قبل ساعات قليلة من خوضه مباراته الثانية بكأس العالم 2018 التي يستضيفها على ملاعبه، أمام المنتخب المصري.

وقالت قناة "إيه أر دي" الألمانية أن المنتخب الروسي قد تناول عدد من لاعبيه على المنشطات قبل انطلاق مباراة الافتتاح أمام السعودية، وهو ما يكرره نجوم منتخب الدب الروسي قبل كل مباراة هامة، وأشارت القناة إلى أن لاعبو روسيا قد تناولوا المنشطات في نسخة 2014 بالبرازيل.

كما تناول تقرير القناة الألمانية معلومات عن تدخل المخابرات الروسية بشكل مستمر للتغطية على فضيحة تناول لاعبو منتخب البلاد المنشطات في ظل تقاعص الاتحاد الدولي "فيفا" ورفضه اتخاذ قرار حاسم.

ويلعب منتخب روسيا منظم مونديال 2018 بالمجموعة الأولى مع منتخبات مصر والسعودية وأوروجواي.

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