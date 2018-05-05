قرعة كأس آسيا 2019 تسفر عن مجموعات متوازنة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

أسفرت قرعة النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، والتي أجريت يوم الجمعة بمدينة دبي، عن وقوع المنتخب الإماراتي في مجموعة متوسطة المستوى تضاعف من فرص الفريق في العبور إلى الدور الثاني.

ويستهل المنتخب الإماراتي مسيرته في البطولة بمواجهة شقيقه البحريني في المباراة الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الأولى. كما أسفرت القرعة عن وقوع ثلاثة منتخبات عربية في اثنتين من المجموعات الأخرى، حيث تلتقي منتخبات السعودية وقطر ولبنان في المجموعة الخامسة التي تضم معهم منتخب كوريا الشمالية، كما تضم المجموعة الثانية منتخبات سوريا وفلسطين والأردن، ويتنافس معها منتخب أستراليا حامل اللقب.

وتتسم المجموعة الثانية بأنها الأكثر قوة وصعوبة في المجموعات الست التي أسفرت عنها القرعة اليوم، فيما تبدو المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية والصين وقيرغيزستان والفلبين هي الأقل صعوبة، وينتظر ألا يجد المنتخب الكوري صعوبة كبيرة في تصدر هذه المجموعة.

وضمت المجموعة الرابعة منتخبات إيران والعراق وفيتنام واليمن، فيما ضمت المجموعة السادسة منتخبات اليابان وأوزبكستان وعمان وتركمانستان.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات هذه النسخة في ثمانية استادات موزعة على مدن أبوظبي ودبي والعين والشارقة خلال الفترة من الخامس من يناير إلى أول فبراير 2019.

وتحظى هذه النسخة بأهمية كبيرة لأنها المرة الأولى التي تشهد فيها نهائيات كأس آسيا مشاركة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا في النسخ الأخيرة، كما تشهد النسخة المرتقبة في الإمارات مطلع العام المقبل 51 مباراة، وأيضا أكبر مشاركة عربية، حيث يشارك فيها 11 منتخبا عربيا، ما يمثل نحو 50 بالمئة من عدد المنتخبات المشاركة في البطولة. وتعد الكويت المنتخب العربي الوحيد من القارة الآسيوية، الذي يغيب عن البطولة الذي حال إيقافه الدولي قبل أكثر من عامين دون مشاركته في التصفيات، فيما رفع عنه الإيقاف بعد انتهاء التصفيات وفقدانه فرصة التأهل للنهائيات.

وتشهد هذه النسخة مشاركة ثلاثة منتخبات للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس آسيا، وهي منتخبات اليمن وقيرغيزستان والفلبين. ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

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