"رونالدو" لا يحبذ مقارنته بمحمد صلاح.. وهكذا نعته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق الفريق الملكي الإسباني مباراة فريقهم أمام الفريق الإنكليزي "ليفربول" المتألق السبت يوم 26 مايو/ آيار، بزغت المقارنات بين "رونالدو" و "محمد صلاح"، وهذا ما أثار حفيظة الـ "دون" البرتغالي..

إذ أكد رونالدو هداف ريال مدريد الاسباني أنه لا يرى أي تشابه بينه وبين النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنكليزي، خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها نجم النادي الملكي، وأكد خلالها أن كل ما يجمعه بمحمد صلاح هي الاختلافات وليس التشابهات.

قال "رونالدو" في إشارة لصلاح: "هو لاعب مختلف تماما فيلعب بقدمه اليسرى وأنا ألعب باليمنى، أنا طويل وهو قصير بعض الشيء، وألعب برأسي كثير، نحن مختلفان بشكل كامل"، أضاف: "الجميع يريد أن يقارنني بلاعبين آخرين، لكن أنا مختلف عن أي شخص، وصلاح مختلف عن أي لاعب أيضا، لقد قدم مستوى رائع في دوري الأبطال والدوري الإنكليزي هذا الموسم، لكن دعونا نرى ما الذي سيحدث يوم السبت المقبل"..

الجدير يالذكر أن صلاح سجل 32 هدف في الدوري الإنكليزي هذا الموسم وتفوق على كريستيانو رونالدو في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي والذي توج به الأرجنتيني "ليونيل ميسي" قائد برشلونة..

الصورة موقع (The Independent)

اقرأ أيضا:

مقصية رونالدو الخارقة.. حديث الساحرة المستديرة



