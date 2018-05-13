صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا وليفربول يتأهل لدوري الأبطال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توج محمد صلاح موسمه المذهل برقم قياسي جديد عندما سجل الهدف الأول لليفربول في الفوز الكبير 4 - صفر على ضيفه برايتون أند هوف البيون في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليحتل الفريق المركز الرابع ويتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وبهذا الهدف أصبح الدولي المصري أول لاعب يسجل 32 هدفا في 38 مباراة بالدوري الممتاز.

وافتتح صلاح البالغ عمره 25 عاما، الذي انتقل إلى ليفربول من روما الصيف الماضي، التسجيل في الدقيقة 26 بتسديدة من مدى قريب بقدمه اليسرى ليمنح فريقه التقدم.

وعزز ديان لوفرين النتيجة بضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول وصنع صلاح الهدف الثالث لدومينيك سولانكي وأول أهدافه مع ليفربول مع بداية الشوط الثاني.

وجعل أندرو روبرتسون النتيجة 4-صفر في الدقيقة 85 من المباراة التي هيمن عليها ليفربول.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 75 نقطة متقدما بفارق خمس نقاط عن تشيلسي الذي تلقى خسارة مفاجئة 3-صفر خارج ملعبه أمام نيوكاسل.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف يوم 26 من الشهر الحالي.

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