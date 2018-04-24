فرانشيسكو : الذئاب لن تركز فقط على "محمد صلاح"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال أو سيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما إن فريقه لن يدافع أمام ليفربول أو يركز بشكل مبالغ فيه على محمد صلاح عندما يلتقي الفريقان في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء في ملعب أنفيلد.

وأضاف المدرب الإيطالي أنه يدرك جيدا قدرة الفريق الإنجليزي على تحطيم دفاعات المنافسين بفضل هجومه الثلاثي القوي لكنه يريد من لاعبيه تضييق المساحات أمام هجوم ليفربول والحفاظ على تماسك وترابط الخطوط.

وقال دي فرانشيسكو لاعب وسط روما السابق في أول مواسمه مع الفريق "لن ندافع. يجب أن يقدم المنافس أداء جيدا حتى يعيدنا للدفاع. الشيء الحاسم بالنسبة لنا أن نحتفظ بالتماسك والترابط"، وسيحظى الجناح صلاح مهاجم ليفربول بالكثير من الاهتمام خلال المباراة بعد انتقاله من روما الموسم الماضي إلى الفريق الإنجليزي لكن دي فرانشيسكو قال إنه سيكون من الخطأ تركيز اهتمام فريقه بشكل مبالغ فيه على الدولي المصري.

وقال في إشارة إلى روبرتو فيرمينو وساديو ماني "لا يمكننا التركيز على لاعب واحد. ليفربول ليس فقط صلاح. الثلاثي الهجومي رائع حقا سويا وهذا ليس أمرا هينا، "لذلك لا يمكن أن نستعد للمباراة بالتركيز على لاعب واحد. عندما تعد لمباراة بالطبع يجب أن تأخذ في الحسبان مجموعة اللاعبين المميزين لكن ليس لاعبا واحدا فقط".

وقال "أنفيلد ملعب رائع. روعة الملاعب الإنجليزية مذهلة. لم نعتد في إيطاليا على أن تكون الجماهير خلفنا وقريبة بهذه الطريقة. ليفربول سيحظى بمساندة جماهيرية لكن في مباراة العودة ستؤازرنا جماهيرنا أيضا، "نحتاج الى اللعب بشكل جماعي أكثر من أي وقت مضى. ليفربول مختلف عن برشلونة في السرعة ونحتاج إلى الأداء بشكل جيد للفوز والتعامل بشكل سليم ذهنيا مع المباراة. يجب استغلال نقاط الضعف في المنافس بأقصى درجة".

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