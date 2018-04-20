فينجر مدرب أرسنال يترك النادي في نهاية الموسم

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (رويترز)

قال الفرنسي أرسين فينجر مدرب نادي أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان أصدره النادي يوم الجمعة إنه سيترك النادي اللندني في نهاية الموسم الحالي رغم أن عقده ينتهي في أخر الموسم المقبل.

وكان فينجر انضم للنادي اللندني في أكتوبر تشرين الأول عام 1996 وهو حاليا المدرب صاحب المدة الأطول بين المدربين الحاليين على مستوى الكرة الانجليزية.

وأضاف فينجر (68 عاما) الذي سيترك النادي بعد نحو 22 عاما "بعد تفكير طويل ومحادثات مع إدارة النادي أشعر أنه من المناسب لي التخلي عن تدريب النادي في نهاية الموسم الحالي.

"أشكركم على منحي الفرصة لخدمة النادي خلال سنوات طويلة لن أنساها.. ولقد أديت مهمتي مع النادي بكل التزام ونزاهة.. وأود أن أوجه الشكر للطاقم الفني وللاعبين والمدراء والمشجعين الذين جعلوا هذا النادي متميزا".

وأردف المدرب الفرنسي المخضرم "أناشد المشجعين الوقوف خلف الفريق لتحقيق أداء لافت حتى نهاية الموسم وأناشد جميع محبي أرسنال الحفاظ على قيم النادي.. مع حبي ودعمي للأبد".

وكان فينجر انضم للنادي اللندني في أكتوبر تشرين الأول 1996 وهو حاليا المدرب صاحب المدة الأطول بين المدربين الحاليين على مستوى الكرة الانجليزية.

وقبل خمس جولات من نهاية الموسم يحتل أرسنال المركز السادس بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة بفارق 33 نقطة عن مانشستر سيتي الذي ضمن التتويج باللقب.

لكن فريق فينجر ينافس في الدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي وسيكون بوسعه المنافسة في دوري الأبطال في الموسم المقبل إذا توج باللقب.

ومع أرسنال توج فينجر بلقب الدوري الانجليزي الممتاز ثلاث مرات من بينها مرة لم يعرف فيها فريقه طعم الهزيمة طوال الموسم كما فاز بسبعة ألقاب في كأس انجلترا وتأهل الفريق تحت قيادته لدوري أبطال أوروبا طوال 20 عاما متتالية وجمع بين لقبي الدوري وكأس انجلترا مرتين في 1998 و2002.

وقال أرسنال إنه سيعلن في أقرب فرصة ممكنة عن خليفة فينجر بينما أشارت توقعات إلى أن توماس توخيل مدرب بروسيا دورتموند السابق والذي لا يرتبط بأي فريق حاليا هو الأقرب لتولي المهمة خلفا لفينجر.

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