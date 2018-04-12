الإتحاد الأوروبي يفتح إجراء تأديبيا ضد غوارديولا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه فتح إجراء تأديبيا بحق الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لسلوك منه غير سليم في المباراة ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وطرد غوارديولا من مقاعد الجهاز الفني لسيتي، عند نهاية الشوط الأول، إثر اعتراضه على إلغاء هدف لفريقه بداعي التسلل.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن التهمة الموجهة إلى مانشستر سيتي هي "الطرد من مقاعد البدلاء والسلوك غير السليم للمدرب جوسيب غوارديولا".

ورفض حكم المباراة الإسباني أنطونيو ماتو لاهوز احتساب هدف للألماني لوروا سانيه، معتبرا بأن الأخير كان متسللا. إلا أن الإعادة أظهرت أن الكرة وصلت إلى سانيه بعدما ارتدت من رجل لاعب ليفربول جيمس ميلنر. وأكمل غوارديولا المباراة من المدرجات بعد ما طرده الحكم من مقاعد فريقه.

وتأهل ليفربول إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد فوزه ذهابا على أرضه 3-0 الأسبوع الماضي، وإيابا 2-1 الثلاثاء.

ولم ينج ليفربول أيضا من إجراءات الاتحاد الأوروبي بسبب "الألعاب النارية ورمي المقذوفات".

وأشارت لجنة الانضباط في الاتحاد إلى أنها ستتخذ قرارا بالحادثتين في 31 مايو.

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