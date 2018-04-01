يوفنتوس يفوز على ميلان ويبتعد بالصدارة

أخبار الآن | ميلانو - إيطاليا (رويترز)

فازَ يوفنتوس على ميلان بثلاثةِ أهدافٍ مقابلَ هدفٍ واحد، في ختامِ الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي، ليخطو بثباتٍ نحوَ لقبِ الدوري مبتعدا بالصدارة، عن صاحبِ المركز الثاني نابولي بفارق 4 نقاط، وشاركَ جناحُ يوفنتوس خوان كوادرادو كبديلٍ عقبَ غيابِ ثلاثةِ أشهر بسبب الإصابة لينضم الى زميليه ديبالا و خضيرة في تسجيلِ أهداف اليوفي , وأحرز بونوتشي هدفَ الميلان الوحيد.



ووسع يوفنتوس، الساعي للقبه السابع على التوالي، فارق الصدارة إلى أربع نقاط مع أقرب منافسيه رغم اهتزاز شباكه بأول هدف في الدوري في 2018 عبر مدافعه السابق ليوناردو بونوتشي، واحتاج نابولي لهدف بالخطأ من روجيريو لاعب وسط ساسولو قبل النهاية بعشر دقائق ليقتنص نقطة التعادل 1-1 أمام منافسه المتواضع.

وأدرك سبال المتعثر التعادل 1-1 أمام جنوة رغم أنه كان يلعب بعشرة لاعبين بعد تأخره بهدف من ركلة جزاء مثيرة للجدل وطرد أحد لاعبيه إثر خطأ، رغم عدم وجود احتكاك مع المنافس، بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد، وأحرز باولو ديبالا هدف التقدم ليوفنتوس بعد سبع دقائق من البداية لكن بونوتشي، الذي غادر يوفنتوس في نهاية الموسم الماضي، أدرك التعادل بضربة رأس لينهي 959 دقيقة لم تتلق خلالها شباك يوفنتوس أي أهداف في الدوري وهو ثاني أطول رقم قياسي في تاريخ البطولة.

وعقب الهدف اتخذ ميلانو زمام المبادرة وردت العارضة محاولة للتركي هاكان شالهان أوغلو بتسديدة قوية في بداية الشوط الثاني، لكن كالعادة انتفض يوفنتوس وهذه المرة بفضل كوادرادو الذي تابع تمريرة عرضية لسامي خضيرة بضربة رأس في الزاوية البعيدة قبل 11 دقيقة من النهاية وبعدها أضاف خضيرة بنفسه الهدف الثالث.

ويتصدر يوفنتوس، الذي سيستضيف ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، المسابقة برصيد 78 نقطة مقابل 74 لنابولي و60 لروما و58 لإنترناسيونالي.

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