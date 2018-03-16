قرعة دوري ابطال اوروبا تعلن عن 4 مواجهات نارية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية عن 4 مواجهات من العيار الثقيل.

وجاءت المواجهات كالتالي :

- برشلونة الإسباني × روما الإيطالي.

- إشبيلية الإسباني × بايرن ميونيخ الألماني.

- يوفنتوس الإيطالي × ريال مدريد الإسباني.

- ليفربول الإنجليزي × مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتُقام مباريات الذهاب يوما الثلاثاء والأربعاء 3 و4 إبريل على أراضي الفرق المذكورة أولا، على أن تُلعب مباريات الإياب يوما 10 و11 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تُسحب قرعة الدور نصف النهائي يوم 13 إبريل، على أن تُقام مباراتي الذهاب يوما 24 و25 إبريل المقبل، والعودة في يومي 1 و2 لشهر مايو.

جدير بالذكر أن المباراة النهائية ستُقام يوم السبت الموافق 26 مايو في كييف بأوكرانيا على ملعب "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي"، معقل فريق دينامو كييف.

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