صلاح أمام فرصة ذهبية للفوز بهدّاف الدوري الإنكليزي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة



بات النجم المصري، محمد صلاح، "أيقونة" نادي ليفربول الإنكليزي، أمام فرصة ذهبية للفوز بجائزة "هدّاف" الدوري الأكثر شعبية في جميع أرجاء العالم؛ بعد إصابة منافسه الأول على اللقب، وغيابه عن عدد من المباريات.

وفي هذا الإطار أعلن نادي توتنهام الإنكليزي، الأربعاء، غياب مهاجمه هاري كين عن الملاعب حتى بداية الشهر المقبل؛ جراء الإصابة التي تعرّض لها مؤخراً.



وأشار النادي اللندني إلى أن "كين"، الذي تعرّض للإصابة أمام بورنموث، الأحد الماضي، من المتوقّع أن يعود إلى تدريبات الفريق الأول، مطلع الشهر المقبل، لافتاً إلى أن "الفحوصات الأولية التي خضع لها كين أكّدت إصابة اللاعب على مستوى أربطة الكاحل الأيمن".

ويتقاسم "كين" صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مناصفة مع المصري محمد صلاح برصيد 24 هدفاً، كما ينافس اللاعبان على جائزة "الحذاء الذهبي"، التي تُمنح لأكثر لاعب يُسجّل أهدافاً في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في موسم واحد.

ويتيح غياب "كين" فرصة لـ "الفرعون" من أجل الانفراد بصدارة ترتيب الهدافين؛ حيث يواجه ليفربول أندية واتفورد وكريستال بالاس وإيفرتون، خلال الجولات الثلاث المقبلة، والتي سيغيب عنها منافسه الأبرز على اللقب.

وتُوّج صلاح، الجمعة الماضي، بجائزة "أفضل لاعب" في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر فبراير المنصرم، للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن ظفر بالجائزة الفردية للمرة الأولى في نوفمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن النجم المصري حصد سلسلة من الجوائز الفردية في عام 2017؛ أبرزها جائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأفضل لاعب بالقارة السمراء، فضلاً عن جوائزه الشهرية في ليفربول ورابطة المحترفين.

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