"أعظم أم في التاريخ" مصرة على العودة لملاعب الكرة الصفراء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

بعد مرور ستة أشهر، لم تخف المصنفة الأولى عالميا في سلم ترتيب لاعبات كرة المضرب، فرحتها في الرجوع للملاعب والدخول في غمار المنافسات العالمية، وعلى عكس التوقعات فرغم ظروف الولادة، فإن اللاعبة لم تفقد حماسها أ طموحها تجاه اللعبة واقتناص ألقاب أخرى.

وقبل العودة لخوض المنافسات، لم يتأخر زوحها في تقديم الدعم المناسب لها، حيث منحها حافزا للتألق مجددا في ملاعب الكرة الصفراء، حيث ابتكر طريقة رائعة لذلك، فنشر العديد من اللافتات بطول الطريق المؤدي إلى ملاعب "إنديان ويلز"، التي حملت جملة "عودة أفضل أم في التاريخ"..

وفي وقت سابق، كانت "سيرينا" قد حامت بعض الشكوك حول استعدادها للعودة للملاعب، حيث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "أعلم أنني لن أكون بمستواي المعهود في هذه البطولة.. يجب أن يتحسن مستواي من يوم لآخر طالما واصلت المشاركة في البطولة حتى وإن كنت أتقدم بسرعة السلحفاة. كل شيء على ما يرام بالنسبة لي"..

ومن المعلوم، أن عودة اللاعبات إلى الملاعب بعد فترة الحمل والولادة لا تعد أمرا جديدا، حيث عادت قبلها بعض اللاعبات الأمهات وتألقن بقوة، الجدير بالذكر، أن "سيرينا" ذكرت في وقت سابق: "كنت على وشك الموت بعد الولادة"، علما بأنها أنجبت طفلتها بعملية قيصرية..

اقرأ أيضا:

سيرينا وليامز تسجل رقما قياسيا عالميا جديدا وتحطم رقم جراف





