الفيفا يعلن رفع الحظر عن ملاعب العراق

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حقق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة الامنية العراقية برفع الحظر عن استضافة المباريات الدولية، مجيزا اقامتها في ثلاث مدن عراقية وذلك للمرة الأولى اعوام.

قرار رفع الحظر جاء على لسان رئيس الفيفا جاني انفانتينو، اثر اجتماع لمجلس الاتحاد الدولي أقيم في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وبموجب القرار يستطيع العراق استضافة المباريات الدولية على أرض البصرة في الجنوب، وأربيل في الشمال ، وكربلاء وسط البلاد.

وشهدت هذه المدن خلال الاشهر الماضية عددا من المباريات الدولية الودية ، منذ قيام الاتحاد الدولي العام الماضي بتخفيف الحظر عن العراق

وكان المنتخب العراقي يخوض مبارياته الرسمية في دول أخرى ، والامر ذاته كان ينطبق على الفِرق العراقية المشارِّكة في كأس الاتحاد الاسيوي.

ويتبقى للعراق موافقة اخيرة من الاتحاد الآسيوي لإقامة المباريات في المدن المحددة والتي تعد مسألة َ وقت لا أكثر، اذ سبق لرئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة بدعم العراق في رفع الحظر عن المباريات الرسمية.

وفي اول رد فعل رسمي، هنأ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الشعب العراقي والجمهور الرياضي برفع الحظر الدولي عن الملاعب في بلاده والذي جاء نتيجة ً للاستقرار الامني

كما دعا العبادي الى "الاستمرار باستكمال جميع الاجراءات حتى يتم رفع الحظر بشكل كلي".

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