198 الف دولار ثمن تذكرة VIP فى مباراة مصر وأوروغواي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم "روسيا 2018"، عن سعر تذكرة منطقة كبار الزوار "VIP" بملعب "إيكاترنبرغ" الذى سيستضيف مباراة المنتخب المصري أمام أوروغواي فى افتتاح مباريات الفراعنة فى المونديال.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن سعر تذكرة منطقة كبار الزوار فى الملعب وصل إلى 198 ألف دولار ، حيث نفدت جميع تذاكر هذه المقاعد لمباريات دور المجموعات.

واختارت اللجنة المنظمة مدينة "إيكاترنبرغ" لافتتاح مكتب إصدار هويات المشجعين "Fan ID" لتكون الثانية بعد مدينة "فولغوغراد" من أجل البدء فى تلقى طلبات الحصول عليها استعدادًا للبطولة.

وتستضيف مدينة إيكاترنبرغ مباراة المنتخب المصرى الأولى فى دور المجموعات أمام أوروغجواى، ضمن المجموعة الأولى لكأس العالم التى تضم إلى جانب الثنائى العربية منتخب روسيا المستضيف، ومنتخب السعودية.

هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تلقَّي نحو خمسة ملايين طلب لشراء تذاكر مباريات بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف القادم، وذلك عقب اختتام المرحلة الثانية من بيع التذاكر التي انطلقت منذ 5 ديسمبر 2017، وكانت الفرصة متاحة أمام عشاق «الساحرة المستديرة» للتقدم بطلبات للحصول على التذاكر بشكل حصري عبر الموقع الرسمي لفيفا.

وجاءت معظم الطلبات من روسيا بـ2503957 طلباً، تليها الدول التالية على قائمة العشرة الأكثر تقديماً: المانيا(338414)، والأرجنتين (186005)، والمكسيك (154611)، والبرازيل (140848)، وبولندا (128736)، وأسبانيا (110649)، والبيرو (100256)، وكولومبيا (87786)، والولايات المتحدة الأمريكية (87052)، وهولندا (71096). وبذلك يكون حجم الإقبال الدولي بلغ 49 في المئة.

وأكد فيفا عبر الموقع الرسمي على الشبكة العنكبوتية بأنه نتيجة الطلب الكبير، سيتم إجراء قرعة عشوائية لتحديد الجماهير الذين سيحصلون على التذاكر، وستتم مراقبة عملية تخصيص التذاكر هذه من قبل كاتب عدل، وسيتم اللجوء لهذا الخيار في كافة الحالات التي زاد فيها عدد الطلبات على التذاكر عن العدد الفعلي المتاح بحلول منتصف اليوم من تاريخ 31 يناير 2018. وسيتم إعلام كافة الجماهير بنتيجة القرعة العشوائية بحلول أواسط شهر مارس 2018.

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