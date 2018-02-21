معلومات غريبة عن رياضة كرة القدم قد تصدمكم لغرابتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مهند حزيّن)

نصف سكان الكوكب يشاهدون لعبة كرة القدم! هذه اللعبة، التي تملك أكبر قاعدة جماهيرية حتى اليوم، لم تفشل يوماً في إسعاد متابعيها الذين يتسمّرون امام الشاشة لمتابعة تحرّكات لاعبيهم المفضّلين، لكن ما يجهله البعض منكم، ان هذه اللعبة لها تاريخ عريق وقديم..

في العام 1962، بدأت البطاقات الحمراء والصفراء تظهر على أرض الملعب في أيدي الحكّام. في الحقيقة، هذه البطاقات يقال انها جاءت من ألوان إشارات المرور على الطريق، في الماضي كانوا يصنعون الكرات من جلد البقر ومثانة الخنزير. هذا وأقدم طابة عمرها 450 سنة ومازالت موجودة حتى الآن.

الاتحاد الدوري لكرة القدم لم يضع أي قانون يلزم بوضع الشباك للمرمى، لعبة كرة القدم نشأت في الصين عام 476 قبل الميلاد: الفريق الفائز كانوا يقدّمون له الولائم والأطباق فيما الفريق الخاسر كان يتعرّض للجلد والضرب،

في المباراة الواحدة، يجري اللاعبون مسافة 9.65 كيلومتر واحد على أرض الملعب، منتخب الهند مثلاً، انسحب عام 1950 من نهائيات كاس العالم وذلك لان الفيفا أصدر قانوناً يمنع اللاعبين بالجري حافيي القدمين.



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