4 مفاجآت كبرى ممكن أن تحدث في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مهند حزيّن)

وصل موسم كرة القدم الأوروبي إلى منتصف الطريق، وقد ظهرت الكثير من المفاجآت بالفعل على سبيل المثال التراجع الغريب لريال مدريد في البطولة المحلية .. عام 2018 قد يشهد الكثير من المفاجآت..

رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد

وردت بالفعل تقارير تؤكد أن الموسم الحالي قد يكون الأخير لجوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد، وذلك على الرغم من تجديد عقد المدرب البرتغالي مؤخراً، مورينيو من داخله لا يشعر بالاستقرار في مانشستر، وهذا توضحه حقيقة أنه لم يشتر منزلاً في المدينة حتى الآن رغم أنه في موسمه الثاني، ولا يزال يعيش في أحد الفنادق.

ريال مدريد يخرج خالي الوفاض

انتهت عملياً فرص ريال مدريد في المنافسة على لقب الليجا لصالح برشلونة، الذي لا يخسر تقريباً، وبالتالي أصبحت بطولة دوري أبطال أوروبا هي الأكثر واقعية لريال مدريد، ريال مدريد تنتظره مواجهة صعبة جداً أمام باريس سان جيرمان، والخسارة تعني أن ريال مدريد خسر موسمه، الأكثر إثارة سيكون مشاهدة ريال مدريد يخرج من الموسم بلا بطولة!

إنجلترا تحقق كأس العالم

حققت إنجلترا النجاح مع منتخبات الشباب في البطولات الدولية مؤخراً، لكن لا يزال النجاح مستعصياً على الفريق الأول في البطولات الكبرى، منذ عام 1966 وإنجلترا لم تذق طعم المجد العالمي، ونجاح المنتخب الإنجليزي في تحقيق اللقب في روسيا سيكون مفاجأة كبرى بالنظر لصغر سن تشكيلة المدرب ساوثغيت.

بيشكتاش يطيح بايرن ميونيخ

كل الترشيحات في مواجهة دور الـ16 بين بايرن ميونيخ وبيشكتاش تصب لصالح العملاق البافاري لاعتبارات فنية وتاريخية، لكن بيشكتاش هو الحصان الأسود للبطولة وتصدر مجموعته على حساب أندية كبيرة مثل بورتو ولايبزيج وموناكو، لكن قدرته على الإطاحة ببايرن من البطولة سيكون مفاجأة كبرى.

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