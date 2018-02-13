ميسى يفوز بجائزة اللعب النظيف من رابطة قدامى برشلونة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حصل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى على جائزة اللعب النظيف من رابطة قدامى نادى برشلونة، كمكافأة له على الروح الرياضية وسلوكه المثالى داخل وخارج الملعب عن الموسم الماضى 2016/2017.

وتسلم ميسى الجائزة من رامون ألفونسيدا رئيس رابطة اللاعبين، فى حضور غوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة، ومدير العلاقات المؤسسية بالفريق الكتالونى باو فيلانوفا.

وتوج ميسى بهذه الجائزة بعد الحصول على 3300 صوت خلال الاستفتاء الذى تم إطلاقه على حسابات النادى بمواقع التواصل الاجتماعى.

وكان الأرجنتينى ليونيل ميسى قد حصل على جائزة اللعب النظيف من رابطة قدامى برشلونة موسم 2015/2016 .

وكان لاعب وسط الفريق، النجم الشاب سيرجي روبرتو، قد حصد هذه الجائزة عن الموسم الماضي (2016-17)، إذ قررت حينها لجنة التحكيم منحه الجائزة نظرا لتواضعه وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، وفقاً لاحتياجات الفريق، وأيضاً لتمثيل قيم مدرسة لا ماسيا بشكل واضح وكونه قدوة تحتذي بها الأجيال الجديدة.

إقرأ أيضاً:

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام "خيتافي"

أين يلعب برشلونة في حالة انفصال كتالونيا عن إسبانيا؟

