برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام "خيتافي"

أخبار الآن | برشلونة - اسبانيا - (وكالات)



سقطَ برشلونة في فخِ التعادل ليهدرَ نقطتينِ ثمينتين في رحلة بحثه عن لقب الليغا، حيث أخفق في تحقيقِ الانتصار على ضيفهِ ليفانتي، مواجهة انتهت من دون اهداف ليتقلصَ فارقُ النقاطِ بينهُ وبينَ اتلتكو مدريد المطارد إلى سبع نقاط فقط. في التفاصيل، عجز برشلونة عن الاطاحة بضيفه خيتافي وتعادل معه سلباً الاحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم. وهو التعادل الرابع لبرشلونة في الليغا هذا الموسم والثاني له على التوالي بعد تعادله مع اسبانيول 1-1 في الجولة الماضية.



وحافظ برشلونة الذي لم يُهزم حت الان في الدوري على صدارته للائحة ترتيب الدوري الاسباني برصيد (59 نقطة) بفارق سبع نقاط عن اتلتيكو مدريد، الوصيف، وفي المقابل يحتل خيتافي المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

وكان خيتافي وشيكا من مباغثة برشلونة، حيث هدد مهاجموه مرمى تير شتيغن في العديد من المناسبات بفضل الحملات المرتدة التي أجاد الفريق المدريدي التعامل معها.

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