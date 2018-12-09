"تشيلسي" يفتح تحقيقاً بـ"الاعتداء العنصري" على رحيم سترلينغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأحد، أنّها "ستفتح تحقيقاً بشأن المزاعم التي أشارت إلى توجيه أحد مشجعيه ألفاظاً عنصرية إلى لاعب مانشستر سيتي رحيم سترلينغ، خلال مباراة جمعت الفريقين يوم السبت، والتي انتهت بنتيجة 2-0 لصالح تشيلسي"، مؤكدةً أنها "ستراجع لقطات مصورة لكشف حقيقة هذا الأمر". وأشارت إدارة النادي إلى أنها "علمت بأمر الفيديو بعد انتشاره عبر الإنترنت، وستراجع اللقطات للتأكد من وقوع اعتداء لفظي بالفعل".

وكان فيديو انتشر عبر الانترنت لمشجع يصرخ أمام سترلينغ عندما توجه لإحضار الكرة خلف المرمى. وكشفت اللقطات أنّ المشجع وجه عبارات نابية لسترلينغ، مشيراً إلى لون بشرته السوداء.

وفي السياق، فإنّ الشرطة أكدت أنها "تراجع لقطات للتأكد من أنّ الألفاظ تحمل إهانات عنصرية"، فيما لم تسجل حتى الآن أي عملية توقيف لمشجعين.

مصدر الصورة: روينرز - BIEN Sport

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