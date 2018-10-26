مالك نادي تشيلسي يتخلى عن فكرة بيعه نهائيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

رفض الروسي رومان أبرامو فيتش التفكير في بيع نادي تشيلسي خلال الفترة المقبلة، على الرغم من انتشار أنباء تفيد بعرض البلوز للبيع.

وأشارت أنباء صحفية، إلى وجود اهتمام من التشيكي بيتر كيلنر، من أجل شراء تشيلسي، لرغبته في الاستثمار بأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الملياردير الروسي لا يرغب في مناقشة بيع تشيلسي.



وكان أبراموفيتش يعاني من بعض الصعوبات في استخراج التصاريح الخاصة به، من أجل السفر إلى المملكة المتحدة، وهو ما أدى إلى غيابه عن حضور نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي أمام مانشستر يونايتد.

يذكر أن أبراموفيتش قام بشراء نادي تشيلسي في عام 2003، خلال صفقة بلغت قيمتها في ذلك الوقت 140 مليون إسترليني.

مصدر الصورة: getty | TASS

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