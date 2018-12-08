سان جرمان ينفي أنباء بيع نيمار ومبابي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

نفى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إمكانية التخلص من أحد نجومه خلال الفترة المقبلة، خاصة البرازيلي نيمار، أو الفرنسي كيليان مبابي، لتفادي العقوبة المحتملة من الاتحاد الأوروبي بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

وكانت صحيفة "ليكيب" قد أكدت أن باريس يفكر فعليًا في بيع أحد نجومه نيمار أو مبابي، بعدما ضمهما مقابل 222 مليون يورو، و180 مليون يورو على الترتيب.

ولم يكن سان جيرمان بطيئًا في الرد على الصحيفة الفرنسية، وأصدر بيانًا أكد فيه رفضه لهذه الادعاءات. وقال: "هذه ادعاءات كاذبة ومثيرة للسخرية.. ليكيب وسيلة إعلامية للتضليل".

وتابع: "لديها (الصحيفة) النية لخلق مناخ من التوتر بين النادي والجميع، ويتساءل باريس عن مدى صدق ليكيب، والدوافع الخفية لطاقمها التحريري لنشر تلك الأمور".

واختتم النادي: "يعلن باريس عن نيته مواجهة هذا التضليل الإعلامي التي تديره ليكيب، ومحاولاتها المستمرة لتشويه صورة النادي الأكثر شعبية ونجاحا في فرنسا".

نفى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إمكانية التخلص من أحد نجومه خلال الفترة المقبلة، خاصة البرازيلي نيمار، أو الفرنسي كيليان مبابي، لتفادي العقوبة المحتملة من الاتحاد الأوروبي بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

وكانت صحيفة "ليكيب" قد أكدت أن باريس يفكر فعليًا في بيع أحد نجومه نيمار أو مبابي، بعدما ضمهما مقابل 222 مليون يورو، و180 مليون يورو على الترتيب.

ولم يكن سان جيرمان بطيئًا في الرد على الصحيفة الفرنسية، وأصدر بيانًا أكد فيه رفضه لهذه الادعاءات. وقال: "هذه ادعاءات كاذبة ومثيرة للسخرية.. ليكيب وسيلة إعلامية للتضليل".

وتابع: "لديها (الصحيفة) النية لخلق مناخ من التوتر بين النادي والجميع، ويتساءل باريس عن مدى صدق ليكيب، والدوافع الخفية لطاقمها التحريري لنشر تلك الأمور".

واختتم النادي: "يعلن باريس عن نيته مواجهة هذا التضليل الإعلامي التي تديره ليكيب، ومحاولاتها المستمرة لتشويه صورة النادي الأكثر شعبية ونجاحا في فرنسا".

المزيد:

يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع هازارد