رونالدو يصل لـ 100 تسديدة مع يوفنتوس ويحقق رقماً قياسياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

وصل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى 100 تسديدة في هذا الموسم مع يوفنتوس وهو رقم قياسي ، على الـرغم من أنه لم يسجل أية أهداف في مباراة فريقه أمام إنتر ميلان أمس، والتي انتهت بفوز الأول 1-0 لحساب الجولة الـ15 من الكالتشيو، إلا أن اللقاء شهد وصوله

وأشارت الإحصاءات إلى أن رونالدو أصبح أول لاعب في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى هذا الموسم، الذي وصل فيه إلى 100 تسديدة ليتقدم النجم البرتغالي عن غيره بفارق 39 تسديدة على الأقل.

وسدد النجم البرتغالي تسديدتين في أول 45 دقيقة ضد إنتر ميلانو خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي قبل أن يسجل ماريو ماندزوكيتش مهاجم البيانكونيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة والستين.

وللمرة الثانية على التوالي، يفوز كريستيانو رونالدو بجائزة لاعب الشهر في يوفنتوس، بعد أن حقق الجائزة في أكتوبر الماضي، إذ قامت إدارة النادي بتسليمه الجائزة قبل انطلاق المباراة لتحتفل به جماهير اليوفي.

رونالدو في نوفمبر، قدم مستويات لافتة مع يوفنتوس، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 خلال 6 مباريات، بجميع المسابقات الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن كريستيانو يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 10 أهداف متساويا مع كتشتوف بيونتيك مهاجم جنوى.

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