مودريتش بعواطف جياشة: أنا باق مع مدريد حتى الاعتزال!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ماركا)

عبر الكرواتي لوكا مودريتش بعد فوزه بالكرة الذهبية الإثنين بعواطف جياشة عن سعادته بالفوز باللقب بعد سنوات من الاجتهاد والانتظار ، لينهي اللاعب الشاب هيمنة العملاقين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على جوائز الأفضل في العالم .

مودريتش راح يتحدث وسط الحاضرين في موقع الاحتقال، بطريقة عاطفية عن ما يشعر به، والأهم عما ينتظره ويريده خلال السنوات المقبلة، وما يشغل بال عشاق كرة القدم حول العالم.

وبباسطة وتلقائية قال لاعب ريال مدريد إنه قاوم دموعه في وهو يتوج بالجائزة ، وأنه يشعر بالعجز عن اختيار الكلمات المناسبة لوصف مشاعره بعد التتويج بالجائزة.

كما بدد اللاعب ذو الـ 33 عاما، شائعات راجت بشأنه خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة راحت تقربه من رحيل وشيك عن معسكر الريال .

وقال مودريتش: "يتبقى لدي عامان، وربما عام آخر إضافي "

وحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" قال : "منحني ريال مدريد الكثير، وأريد أن اعتزل معه.. عائلتي تستمع هنا وأريد أيضا الاستمتاع بهذا الفريق العملاق".

وأكد النجم الكرواتي الذي تلقى التهاني من الجميع أن يريد حصد المزيد من الألقاب مع ريال مدريد، مشيرا بالتحديد إلى اللقب الأقرب المتاح، وهو كأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي خلال ديسمبر الحالي.

وكانت الـشائعات قد أشارت إلى قرب انتقال مودريتش من مدريد وربطته بأندية منها إنتر ميلانو الإيطالي.

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