ميسي يهزم رونالدو في استطلاع كروي جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هزم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في استطلاع رأي جديد لخبراء الكرة عن المهاجم المثالي في عام الفين وثمانية عشر. وضمن استطلاع أجرته شبكة "إي إس بي إن" الرياضية الأميركية، وتمت استشارة ستة وعشرين خبيرا فيه، عن أفضل عشر مهاجمين ومدربين، حل ميسي في المرتبة الأولى ورونالدو في الثانية. فيما حلّ المهاجم المصري، محمد صلاح، في المرتبة السابعة.

وفيما يلي قائمة بأفضل 7 مهاجمين في العالم:

1.ميسي: قالت الشبكة إن الأرجنتيني، ليونيل ميسي تمكن في الموسم الأخير من إحراز 45 هدفا، وعلى الرغم من أنه تعدى الثلاثين من عمره، إلا أنه حافظ على تألقه مظهرا إياه بأكثر من شكل.

2.رونالدو: لا يزال كريستيانو رونالدو في قمة أدائه، مع فارق وحيد هذا الموسم، وهو تغيير قميصه. كان المهاجم البرتغالي هداف دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الموسم الماضي، وتقع على عاتقه هذا الموسم مهمة إيصال يوفنتوس إلى المجد الأوروبي.

3.إمبابي: يمكن مقارنة اللاعب الفرنسي الواعد كيليان مبابي، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب شاب، الأسبوع الماضي، بأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، إذ يشترك الاثنان في أنهما أصغر لاعبين سجلا أهدافا في نهائي كأس العالم.

4.هازارد: يعترف إيدين هازارد بأنه أمام مفترق طرق، فهل يظل في تشلسي عبر تجديد عقده أم يذهب إلى ريال مدريد. لغاية الآن تبدو الأمور على ما يرام في "البلوز"، تحت إشراف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري

5. غريزمان: كاد أنطوان غريزمان أن ينضم إلى برشلونة الصيف الماضي، لكنه حافظ على مكانه في أتلتيكو مدريد، وارتفع شأنه كثيرا بعد أدائه الرائع في كأس العالم مع الديوك الفرنسية التي نالت اللقب.

6.نيمار: هل هو اللاعب الذي يتهم بأنه الممثل البارع أم أنه صاحب الموهبة الهجومية الأكثر إثارة في اللعبة؟ ربما الاثنان معا. واستطاع المهاجم البرازيلي أن يقدم اداءا جيدا مع باريس سان جرمان، ولكن إذا أراد أن يكون عظيما عليه أن يبذل جهدا أكبر.

7.صلاح: كان موسم 2017-2018 رائعا بالنسبة للمهاجم المصري محمد صلاح، إذ استطاع إحراز 44 هدفا مع فريقيه ليفربول. ورغم أن إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا "عتمت" عليه قليلا، إلا أنه يظل واحدا من أكثر اللاعبين حماسة وإثارة في العالم.

أما المراتب الثامنة والتاسعة والعاشرة، فقد حصل عليها على التوالي: غاريث بيل، وروبرتو فيرمينو، وباولو ديبالا.

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