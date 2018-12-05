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غياب ساديو ماني عن مباراة ليفربول اليوم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن نجم الفريق، السنغالي ساديو ماني، لن يستطيع المشاركة أمام بيرنلي في مباراة اليوم من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال كلوب في مؤتمر صحفي إن النجم السنغالي يعاني من جرح قطعي كبير في قدمه، وإنه بخير لكنه يتحرك مستخدماً حذاء مفتوح، لذا لن يستطيع اللعب، وسوف يغيب عن الملاعب لمدة دون أن يحدد كم ستكون فترة غيابه.

 وسيتعين على كلوب إيجاد بديلين لماني والاسكتلندي أندي روبرتسون لاعبي الفريق، الذي يعاني هو الآخر من مشكلة في الساق. كما أوضح كلوب: "حالة روبرتسون ليست في خطورة حالة ماني. لكننا بحاجة إلى متابعة الأمر". ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 36 نقطة في 14 مباراة، بينما يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.

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#الدوري الإنكليزي #ليفربول #رياضة #يورغن كلوب

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