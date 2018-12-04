رئيسة كرواتيا تهنئ مودريتش: لقد أصبحت قدوةً حقيقية (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هنّأت رئيس كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش، نجم منتخب بلادها لوكا مودريتش، بفوزه بجائزة الكرة الذهبية التي منحتها مجلة "فرانس برس" الفرنسية، الاثنين الماضي.

وقالت كيتاروفيتش للاعب ريال مدريد: "نيابة عن الشعب الكرواتي وعني، أود أن أقدم لك التهنئة". وأضافت: "لقد أصبحتَ قدوة حقيقية للشباب والأطفال في بلدك، لدي الثقة بأنك ستواصل العمل والنجاح، كرواتيا فخورة بك وتحبك".

مودريتش يفوز بجائزة الكرة الذهبية

وتفوّق مدوريتش على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حلّ ثانياً على القائمة، فيما أحرز أنطوان غريزمان المرتبة الثالثة وكيليان مبابي المرتبة الرابعة وليونيل ميسي المرتبة الخامسة.

ويأتي هذا التتويج بعد مسيرةٍ رائعة حققها مودريتش مع منتخب كرواتيا في مونديال روسيا وقاده للعبور إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام فرنسا 2-4. كذلك، سجل مودريتش مسيرة رائعة مع ريال مدريد الإسباني، وساهم بفوزه بقلب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

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