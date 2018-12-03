تباين في اعترافات رونالدو بشأن حادثة الاغتصاب تضعه في ورطة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديل شبيغل )

يبدو أن فضيحة النجم البرتغالي لن تهدأ في المستقبل القريب ، فحتى بعد اسابيع من الهدوء الإعلامي حول قضية اغتصاب رونالدو لفتاة أمريكية قبل 9 سنوات ، هاهي القضية تعود للسطح مع مزيد من التسريبات .

الحديث اليوم يدور حول تباين واضح في اعترافات رونالدو إذ كشفت مستندات جديدة أن الفريق القانوني لرونالدو، حاول تغيير روايته بشأن الاتهام الذي توجهه كاثرين مايورغا للاعب البرتغالي بالاعتداء عليها جنسيا، في يونيو 2009.

المستندات التي نشرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية، تقول إن رونالدو "اعترف أن كاثرين قالت له (لا.. توقف) عدة مرات"، حسب إجاباته في شهر سبتمبر من العام ذاته.

لكن في نسخة أخرى من المستندات، يقدم رونالدو إجابة أخرى في ديسمبر 2009، لا ترد فيها أن المعلمة الأمريكية قالت له أي شيء يدل على أنها ترفض إقامة علاقة معه.

وكان بيان سابق لبيتر كريستيانسين محامي رونالدو، قال إن الوثائق التي تنشرها المجلة الألمانية "مفبركة"، مدعيا "قرصنتها وتعديلها لإظهار كريستيانو جانيا".

لكن "دير شبيغل" ردت بأن المستندات "لا يمكن أن تكون مفبركة"، وقالت إن المستندات تظهر استخدام ممثلي رونالدو القانونيين لنفس جمل اللاعب التي يقر فيها باعتراض شريكته.

ونفى رونالدو أكثر من مرة أنه نفذ اعتداء جنسيا على كاثرين، مؤكداً على أن العلاقة بـينه وبين كاثرين في فندق بمدينة لاس فيغاس الأمـركية "تمت بالتراضي".

وأشارت تقارير صحفية إلى تسوية حدثت بين اللاعب والشابة بعد الواقعة بنحو عام، حصلت بموجبها كاثرين على 375 ألف دولار مقابل عدم إثارة الأمر في الإعلام، لكن محاميها قرر قبل أشهر التحدث عن الموضوع.

ووفقا لما ذكرته "دير شبيغل"، في 3 أغسطس 2009 تتحدث الصحيفة عن 41 صفحة بعنوان "أسئلة للعميل" أعدتها شركة محاماة في لوس أنجلوس وأرسلتها إلى محامٍ جنائي في لندن، ومحامي اللاعب كارلوس أوسوريو دي كاسترو، وبعد أربعة أشهر أي في 24 ديسمبر 2009 أصدر دي كاسترو ملفا إلى عدد من المحامين يظهر أن إجابات رونالدو لم تكن نفسها والاختلافات واضحة بين النسخة الأولى والأخيرة من الاستبيان.

وتؤكد إجابات رونالدو في نسخة سبتمبر أن كاثرين قالت له أنها لا تشعر بأن العلاة صحيحة وأنها لا تزال غير مستعدة ، "على الأقل ليس في أول مرة "...لكنه لم يتوقف ، ويقول بأنه بعد انتهاء الأمر اعتذر منها "

فيما لا تذكر نسخة ديسمبر أي إشارة إلى رفض كاثرين أو اعتذار رونالدو.

وهزت القضية صورة "الدون" أمام الرأي العام العالمي، كما أن عددا من الرعاة قرروا مراجعة مساندتهم لصاحب الكرات الذهبية الخمس.

مصدر الصور : ميرور

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