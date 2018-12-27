تشيلسي يصعد للمركز الرابع بثنائية في واتفورد

... جولة مجنونة تشعل الصراع على صدارة الدوري الإنجليزي بعد تعثر الكبار في البريمرليج اشتعلت المنافسة أكثر على صدارة الترتيب على خلفية النتائج المسجلة في الجولة 12 من الدوري الإنكليزي الممتاز بعد تعثّر المتصدر مانشستر سيتي أمام مضيفه أستون فيلا على أرضية الفيلا بارك حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

... "تشيلسي" يمنى بهزيمة أمام مضيفه "واتفورد" (فيديو) تلقى "تشيلسي" هزيمة قاسية أمام مضيفه "واتفورد" في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي بأربعة أهداف مقابل هدف.. تعرف على التفاصيل

... بايرن يكتسح ارسنال.. وبرشلونة يفوز بالثلاثة..وصلاح يخطف الأضواء في دوري الأبطال اكتسح بايرن ميونخ ضيفه ارسنال الانجليزي بخمسة اهداف لهدف، في اللقاء الذي جرى بملعب اليانز ارينا.

... برشلونة يتغلب على سيلتا فيغو ويحتفظ بصدارة الدوري حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين مقابل لاشئ، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "كامب نو"

... إليكم 18 رقما قياسيا مستخلصا من مباراة الريال والعين نشرت صحيفة آس الإسبانية، تقريراً عن أبرز الأرقام التاريخية التي شهدتها مباراة ريال مدريد أمام العين في نهائي كأس العالم للأندية، التي بلغت 18 رقماً تاريخياً،..