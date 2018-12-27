تشيلسي يصعد للمركز الرابع بثنائية في واتفورد
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)
تغلب نادي تشيلسي على مضيفه واتفورد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.
تمكن هازارد من تسجيل هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 45، وبعدها بدقيقتين أدرك واتفورد التعادل عبر الأرجنتيني روبرتو بيرييرا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
ومع حلول الدقيقة 58 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لتشيلسي نفذها هازارد في المرمى محرزا الهدف الثاني.
وفشلت جميع محاولات واتفورد في إدراك التعادل، ليخرج تشيلسي فائزا باللقاء.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 27 نقطة في المركز التاسع، ويتصدر ليفربول ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة.
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