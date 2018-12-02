الكرواتي مودريتش يتجه للفوز بالكرة الذهبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

كشف تقرير صحفي أن الكرواتي لوكا مودريتش، سيفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول، لعام ألفين وثمانية عشر، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها رسميا بعد غد، الإثنين في حفل بباريس.



وأكد التقرير، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، سيأتي في المركز الثاني، بينما لن يتواجد ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في قائمة الثلاثة الأوائل، فيما سيحتل الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، المركز الثالث.



وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا، أن كريستيانو رونالدو وأنطوان جريزمان لن يحضرا الحفل، الذي سيشهد تتويج مودريتش.

وبذلك يواصل الدون عادته في الفترة الأخيرة بعدم حضور المناسبات التي يعلم قبلها بخسارة الجائزة، كما حدث في حفلي اختيار أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والأفضل في أوروبا، حيث حسم مودريتش الجائزتين.

وأكدت أن الفرنسي كيليان مبابي سيفوز بجائزة "كوبا" الجديدة والتي سوف تمنح لأفضل لاعب في العالم تحت 21 عاما، بينما ستحصل البرازيلية مارتا على الكرة الذهبية النسائية.

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