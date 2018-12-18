مانشستر يونايتد يعلن رحيل جوزيه مورينيو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عن منصبه.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، يوجه خلاله الشكر للمدرب، على الفترة التي قضاها داخل النادي.

وكشف النادي عن عزمه تعيين مدرب مؤقت لتولي المهمة حتى نهاية الموسم الحالي، لحين التعاقد مع مدرب جديد في وقت لاحق.

وجاء في البيان: "النادي يشكر جوزيه على عمله خلال الفترة الماضية في مانشستر يونايتد، ونتمنى له النجاح في المستقبل".

وبحسب معلومات صحفية فإن مانشستر يونايتد قرر تعيين مايكل كاريك، مساعد المدرب الحالي، في منصب المدير الفني المؤقت للفريق، حتى نهاية الموسم.

يذكر أن مانشستر يونايتد سقط أمام غريمه ليفربول، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما أول أمس الأحد، بمنافسات الأسبوع 17 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، وبفارق 19 نقطة عن المتصدر ليفربول.

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