ليفربول يهزم مانشستر يونايتد ويستعيد الصدارة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تمكن نادي ليفربول من استعادة صدارة الدوري الأنجليزي بعد فوزه على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة اهداف مقابل هدف مساء الأحد ، على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

وتقدم ليفربول أولا عبر ساديو ماني في الدقيقة قبل أن يعادل جيسي لينغارد الكفة لمانشستر يونايتد في الدقيقة "33"، لكن البديل شيردان شاكيري منح الفوز لأصحاب الأرض بهدفين في الدقيقتين 24 و73.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول إلى 45 نقطة، ليتقدم بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي، أما مانشستر يونايتد فتوقف رصيده عند 26 نقطة في المركز السادس.

وأجرى مدرب ليفربول يورجن كلوب 4 تعديلات على تشكيلته الأساسية التي تغلبت على نابولي 1-0، وشارك ناثانيال كلاين في مركز الظهير الأيمن، فيما لعب الكرواتي ديان لوفرين في عمق الخط الخلفي، وتواجد الثنائي الغيني نابي كيتا والبرازيلي فابينيو في وسط الملعب على حساب الإنجليزيين جيمس ميلنر وجوردان هندرسون.

أما مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، فأجرى مجموعة كبيرة من التبديلات على تشكيلته التي خسرت المباراة الأخيرة أمام فالنسيا، وعاد الفرنسي بول بوجبا على مقاعد البدلاء.

وألغى الحكم هدفا ليونايتد في الدقيقة الرابعة بعدما أرسل يونج كرة عرضية مرت من أمام الجميع وتهادت في الشباك، بيد أن راية التسلل ألغت الهدف لاشتراك لوكاكو في اللعبة، ورد ليفربول في الدقيقة السابعة بعد تسديدة من حدود منطقة الجزاء لروبرتو فرمينو تصدى لها الحارس دافيد دي خيا، ثم مرر محمد صلاح الكرة إلى ساديو ماني الذي حاول التسديد لكن مدافع يونايتد إريك بايلي أبعد الكرة من أمامه لتصل إلى فابينيو الذي سدد في أقدام المدافعين بالدقيقة التاسعة.

واحتفظ ليفربول بأفضليته في السيطرة على الكرة، حتى افتتح التسجيل في الدقيقة 24، بعد تمريرة عالية خلف الدفاع من فابينيو وصلت إلى ماني الذي هيأها على صدره ووضعها في الشباك، وكاد لوفرين يعزز تقدم يونايتد بهدف ثان بعدما تابع تمريرة من فرمينو فوق المرمى من مسافة قصيرة، لكن يونايتد تمكن من تحقيق التعادل في الدقيقة 33 بعد هجمة مرتدة وصلت على اثرها الكرة إلى لوكاكو في الناحية اليسرى، ليرسلها أمام المرمى حاول الحارس البرازيلي أليسون بيكر الإمساك بها لكنها أفلتت منه لتصل إلى جيسي لينجارد الذي تابعها في الشباك، وقبل نهاية الشوط الاول بسبع دقائق، أطلق ماني تسديدة محكمة سيطر عليها دي خيا بثقة.

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