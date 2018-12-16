برشلونة يبحث عن مهاجم بديل عن سواريز

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى للبحث عن خليفة مهاجمه الأورجواني لويس سواريز، وذكرت تقارير صحفية العديد من الأسماء المرشحة لخلافة سواريز، نستعرضها معكم في التقرير التالي:

يخطط نادي برشلونة الإسباني لإتمام التعاقد مع مهاجم صريح ليكون خليفة الأورجوائي لويس سواريز والذي يتم عامه الـ 32 الشهر المقبل.

سواريز سبق وأعلن أنّه لن يستمر طويلًا في برشلونة بعد تجاوزه حاجز الـ 30 عامًا مما دفع الفريق الكتالوني للبحث عن بديل.

وبعد رحيل باكو ألكاسير إلى صفوف بروسيا دورتموند الألماني ودفع مبلغ أحقية الشراء، لم يصبح لبرشلونة سوى سواريز فقط في مركز المهاجم.

ومن خلال التقارير الصحفية المختلفة نستعرض الأسماء المرشحة لخلافة لويزيتو في برشلونة:

ألفارو موراتا - تشيلسي

التقارير الصحفية تؤكد أنّ موراتا عرض نفسه على نادي برشلونة بعد فشله في تقديم مستوى جيد مع تشيلسي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة لا يرى أن اللاعب يصلح للفريق الكتالوني ولكنّه موجود في قائمة المرشحين.

هاري كين - توتنهام

بحسب الصحف الإنجليزية فإن برشلونة مستعد لدفع 200 مليون يورو لأجل التعاقد مع هاري كين في الصيف المقبل.

تيمو فيرنر - لايبزيغ

أحد أبرز المرشحين لخلافة سواريز وخاصة بعد أن أصبح المهاجم الأساسي في منتخب ألمانيا

كريستوف بياتيك - جنوى

مهاجم جنوى المتألق في الدوري الإيطالي أحد أبرز المطلوبين في برشلونة

كاسبر دولبيرج - أياكس

يستغل برشلونة العلاقة الجيدة مع أياكس ويأمل في التعاقد مع دولبيرج

ماكسي جوميز

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع جوميز ودفع الشرط الجزائي مقابل 50 مليون يورو.

أتلتيكو مدريد هو الآخر يخطط لضم المهاجم

لوكا يوفيتش - فرانكفورت

بعد تألقه في الدوري الألماني واليوربا ليج صار أحد أبرز المهاجمين المطلوبين في عدد من الأندية وعلى رأسهم برشلونة.

أندريه سيلفا - إشبيلية

بعد تألق سيلفا في الليجا مع إشبيلية، فإن برشلونة يحاول إقناع ميلان الإيطالي بالتعاقد مع اللاعب.

الأزمة وجود بند أحقية الشراء في عقد الإعارة يصل إلى 40 مليون يورو فقط.

نيكولاس بيبي - ليل

الموهبة الإيفوارية والذي تألق بصورة واضحة في الدوري الفرنسي وصار مطلوبًا في برشلونة.

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