زيدان المرشح الأبرز لقيادة مانشستر يونايتد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عقب رحيل جوزيه مورينيو عن منصبه .. بدأ مانشستر يونايتد، البحث عن مدير فني ليقود الفريق في الفترة المقبلة. أخبار صحفية أكدت أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، يتصدر قائمة المرشحين لتولي المهمة الفنية لمانشستر، في ظل تفرغه الحالي، بعد رحيله عن ريال مدريد في الصيف.

وأضافت أن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، هو أحد المرشحين، موضحة أنه يعد رغبة قديمة لمانشستر يونايتد، خاصة وأنه يناسب النادي، وقادر على بدء مشروع طويل المدى، مشيرا إلى أن تجديد عقده مع السبيرز هو العقبة الوحيدة، وسيكون التعاقد معه مكلفا للغاية.

وأوضحت الصحيفة أن أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق، أيضًا ضمن المرشحين، بجانب ماسيميليانو أليجري (يوفنتوس) وريان جيجز مدرب منتخب ويلز الحالي، وليوناردو جارديم، مدرب موناكو السابق. أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق، أيضًا ضمن المرشحين، بجانب ماسيميليانو أليجري (يوفنتوس) وريان جيجز مدرب منتخب ويلز الحالي، وليوناردو جارديم، مدرب موناكو السابق.

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