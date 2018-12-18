كلوب يدعم مورينيو بعد إقالته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ساند الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد قرار إقالته اليوم الثلاثاء، من تدريب مانشستر يونايتد. وأكد كلوب في تصريحات صحفية ان مورينيو شخص تنافسي للغاية وطموح جدا، ويحظى باحترامه ، معتبرا أن المدرب البرتغالي شخص ناجح بشكل لا يصدق، ومن غير اللطيف أن يكون محل تساؤل كل يوم.

وأضاف: "لا يستطيع أحد أن يمحو جميع الأشياء التي فاز بها، وأنا أتمنى شخصيًا أن يكون هذا في عقله بعد رحيله، وليس الأمور التي حدثت في الشهور الأخيرة، فهو مدرب رائع."= يذكر أن كلوب كان آخر مدرب فاز على مورينيو، عندما تمكن ليفربول من الانتصار على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي، على ملعب أنفيلد.

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