البرتغالي دا كوستا يفوز بسباق فورمولا إي الدرعية (فيديو+صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

توج البرتغالي أنتونيو فيليكس دا كوستا، سائق فريق بي إم دبليو موتورسبورت، بسباق فورمولا إي الدرعية والذي شارك فيه 22 سائقا يمثلون 11 فريقا.



وحصل جون إريك فيرن على عقوبة بعد الخلل التقني الذي حدث أثناء عملية استرجاع الطاقة، مما أعاد المركز الأول إلى دا كوستا، وحاول بطل الموسم الماضي التقدم ووصل إلى المركز الثاني وكان قريبا من استعادة الصدارة لكن الوقت لم يسعفه.

وفاز جيروم دامبروسيو بالمركز الثالث بعدما أدار سباقه بشكل جيد وعلى نحو ناجح واستغل الفرص التي سنحت له.





وكان دا كوستا المنطلق الأول في سباق الدرعية للفورمولا إي، بعدما تقدم على ديلمان بثوانٍ معدودة خلال التصفيات التأهيلية.





وتنافس 11 فريقاً عالمياً و22 سائقاً محترفاً في سباق «فورمولا إي» الذي أقيم على مضمار يبلغ طوله 2.495 كلم.

مصدر الصور : ABB Formula E on twitter + @BMWMotorsport

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