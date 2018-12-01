الإتحاد الافريقي يسحب تنظيم كأس أمم أفريقيا من الكاميرون
أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
اعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، سحب تنظيم نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون، بسبب عدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات "العرس الأفريقي".
ووفقا لتقرير "الكاف"، بشأن تحضيرات الكاميرون لاستضافة البطولة الأفريقية، خلص الاتحاد الأفريقي بأن الكاميرون غير مستعدة لاستضافة البطولة.
وأعلن الاتحاد الأفريقي خلال اجتماع لجنته التنفيذية أنه سيفتح باب الترشح للدول الراغبة في استضافة البطولة.
وكانت المغرب قدت أبدت وقت سابق استعدادها لاستضافة البطولة التي يشارك في فيها 24 منتخبا.
إقرأ أيضاً:
بعد اعترافه بمخالفة القانون.. محكمة تغرّم بيكيه 56 ألف دولار