الإتحاد الافريقي يسحب تنظيم كأس أمم أفريقيا من الكاميرون

... قتيل و37 جريحا في تصفيات أمم أفريقيا لكرة القدم لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب نحو 37 آخرون الأحد، في تدافع على مدخل ملعب في انتاناناريفو عاصمة مدغشقر، قبيل بداية اللقـاء بين المنتخب المحلي وضيفه السنغالي..

... بالصور: "كي الثدي" جريمة يرتكبها الأهل.. حماية لبناتهن من الخطف! قد يبدو الأمر مخيفا بعض الشيء، اذ تذكر الأمم المتحدة أن إجراء " كي الثدي، أو تسطيحه تسقط ضحيته ملايين الفتيات حول العالم وبالخصوص الافريقيات منهن، وبالتالي فهو يؤثر على 3.8 مليون امرأة حول العالم.

... 8 من أشهر لاعبي كرة القدم اشتهروا بألقاب لا تشبه أسماءهم ! تتعدد ألقاب وأسماء الشهرة التي يحملها عدد كبير من نجوم الكرة، لتصبح في كثير من الأحيان ملتصقة بهم ومعروفة أكثر من أسمائهم الحقيقية.

... لأول مرة منذ 50 سنة.. رونالدو يحقق ليوفنتوس انجازاً نادراً حقق يوفنتوس فوزا سهلا على ضيفه سبال بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "أليانز ستاديوم".